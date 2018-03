Były prezydent Elbląga odnaleziony. Trafił już pod opiekę rodziny

79-letni mężczyzna został odnaleziony przez funkcjonariuszy dzięki informacji od mieszkanki Elbląga. - Trafił pod opiekę rodziny - poinformowała w czwartek elbląska policja - Nic mu się nie stało - zaznaczają.



- Mężczyzna został odnaleziony w odległości ok. 3 kilometrów od miejsca, gdzie mieszkał - powiedział Jakub Sawicki z policji w Elblągu w rozmowie z rmf24.pl.

Wyszedł z domu w czwartek, ok. godz. 13. Do momentu odnalezienia przez policjantów rodzina nie miała z nim kontaktu. "To starszy, schorowany człowiek, obecnie trafił pod opiekę rodziny"- podała policja.