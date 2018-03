Były minister skarbu Dawid Jackiewicz walczy z rakiem. "Koledzy z PiS go opuścili"

Dawid Jackiewicz, były minister skarbu w rządzie Beaty Szydło, od kilku lat zmaga się z rakiem. Przeszedł kolejną, ciężką operacje. Podobno nie może liczyć na zainteresowanie polityków, z którymi współpracował.

- Dawid nie do końca rozumiał sytuację, w której się znalazł. Nie ma sobie nic do zarzucenia i wie, że kontrole w spółkach nie wykazały niczego, co działałoby na jego niekorzyść. Uważa, że stał się ofiarą politycznych rozgrywek. Długo czekał, aż partia wyciągnie do niego rękę, ale na razie nie ma na to szans - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" polityk znający kulisy odsunięcia Jackiewicza.