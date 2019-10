Były dziennikarz miał hejtować w internecie. Zajmie się nim prokuratura

Sprawa hejtera o pseudonimie SędziaPolski, który został zidentyfikowany jako były wrocławski dziennikarz Jacek Ś., trafi do prokuratury. Pozwy wobec mężczyzny zapowiadają europosłanka Róża Thun oraz rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Dużo miejsca w ramach hejterskiej "działalności" Ś. poświęcał też Adamowi Bodnarowi. Mężczyzna sugerował, że przesłuchujący go w latach 80 esbek Zbigniew Bodnar to członek rodziny rzecznika praw obywatelskich. RPO dementuje te doniesienia. - Analizuję publikacje tego pana i nie wykluczam skierowania sprawy do sądu - oświadczył w rozmowie z "Wyborczą".