Wybory parlamentarne 2019. Poseł KO składa zawiadomienie do prokuratury. Apeluje też do Jarosława Kaczyńskiego "o powstrzymanie szaleństwa"

Poseł Artur Gierada w poniedziałek złożył zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o powieszenie na drzewie w środku parku w Kielcach jego podobizny. Gierada napisał też list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym apeluje "o powstrzymanie tego szaleństwa!"

Poseł postanowił też skierować list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W liście opisał, co wydarzyło się w sobotę w Kielcach i jak potraktowano jego postać wyborczą. "Bez wątpienia był to akt symbolicznego mordu politycznego inspirowany falą hejtu i nienawiści od kilku lat zalewającego nasze społeczeństwo. Zdecydowałem się wystąpić do pana ze względu na bezczynności Zbigniewa Ziobry w podobnych sprawach" - odczytał fragment listu Gierada.