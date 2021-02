Były działacz ONR szefem oddziału IPN. Radosław Fogiel: kontrowersyjne

Burza wokół nominacji na szefa oddziału IPN we Wrocławiu dra Tomasza Greniucha, w przeszłości działacza Obozu Narodowo-Radykalnego, którego sfotografowano podczas wykonywania gestu nazistowskiego pozdrowienia. - To co najmniej kontrowersyjna decyzja - stwierdził rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Były działacz ONR szefem oddziału IPN. Na zdjęciu: demonstracja Obozu Narodowo-Radykalnego w lipcu 2005 r. ku pamięci Adama Doboszyńskiego, inicjatora zamieszek antysemickich w Myślenicach przed II wojną światową Źródło: East News , Fot: BARTOSZ SAMECKI, REPORTER