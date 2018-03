Były dyplomata o relacjach Polska-USA. "Nie ma światełka w tunelu"

Ryszard Schnepf nie ma wątpliwości. Według byłego polskiego dyplomaty "na horyzoncie nie widać perspektyw poprawy" kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. - Sekretarz stanu, który był w Polsce, prawdopodobnie został wprowadzony w błąd - zaznacza Schnepf.

- Sekretarz stanu który był w Polsce, i prawdopodobnie został niejednokrotnie wprowadzony w błąd, to jest poważna rzecz. To znaczy, że na szczeblu szefa amerykańskiej dyplomacji, najważniejszego państwa na świecie i naszego bardzo ważnego sojusznika, są wątpliwości czy Polska jest poważnym partnerem. I jest pytanie: czy jest jeszcze z kim rozmawiać? A takich pytań do tej pory nie było - powiedział w TOK FM były ambasador w USA.

To jednak nie wszystko. Ryszard Schnepf przypomniał również, że wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona była dowodem na to, że Waszyngton jest gotów do ustępstw. Chodzi o to, że szef dyplomacji USA podczas wizyty w Warszawie pojechał do biura partii przy Nowogrodzkiej. Tam rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, pomimo tego, że polityk formalnie nie sprawuje żadnej funkcji państwowej.