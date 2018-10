"Byłam niewolnicą we własnym domu". Kobiety tkwią w związkach, bo boją się bezdomności

- Kilka lat zaciskałam zęby, bo nie miałam pieniędzy, żeby odejść od męża i zamieszkać gdzieś z dwójką dzieci. Miałam iść pod most? Zostałam zakładniczką własnego domu – mówi mi Justyna. Wiele kobiet tkwi w toksycznych związkach w obawie przed bezdomnością.

Justyna kilka miesięcy temu spakowała walizki i zabrała z domu dwoje dzieci. Mężowi nie powiedziała ani słowa. – Byłam niewolnicą we własnym domu. Cztery lata czekałam na ten moment, ale wcześniej nie miałam pieniędzy, by wynająć jakieś mieszkanie dla siebie i dzieci. W dużej mierze utrzymywał nas mąż. Ja dorabiałam, ale głównie opiekowałam się dziećmi. Za co mielibyśmy się sami utrzymać? Na alimenty czekałam ponad rok – mówi kobieta.