Był przygotowany. Zaskoczenie w programie

- Człowiek, który nie zna się na rolnictwie, na bieżących problemach zostaje wiceministrem rolnictwa tylko dlatego by wszystko składało się w tej układance politycznej - stwierdził. Do studia przyniósł także plakat z napisem "Janusz Kowalski to prowokator". Kowalski natomiast twierdził, że szef Agrounii nie jest rolnikiem.