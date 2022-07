Był porwany przez OMON, teraz pomaga ofiarom przemocy wojsk Putina. "Nie mam obaw"

Mimo dramatycznych doświadczeń w 2022 roku zdecydował się wyjechać do Ukrainy, by tam - jako wolontariusz - pomagać miejscowym, którzy stają się ofiarami przemocy ze strony wojsk rosyjskich. Obecnie kończy się jego "zmiana", niedługo wraca do Polski, by - jak mówi - wrócić do Ukrainy jak najszybciej. Porozmawialiśmy z nim, kiedy przebywa jeszcze u naszego wschodniego sąsiada.