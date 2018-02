Był "mózgiem" zamachu w Paryżu. Teraz stanął przed sądem

Salah Abdeslam to ostatni żyjący członek grupy dżihadystów, którzy dokonali zamachu terrorystycznego w Paryż w 2015 roku. - Nie boję się was ani waszych sojuszników. Ufam Allahowi - powiedział przed sądem mężczyzna.



To pierwsze publiczne wystąpienie Salaha Abdeslama od momentu aresztowania. 18 marca 2016 roku w pobliżu swego domu rodzinnego, w ubogiej dzielnicy Molenbeek na zachodzie Brukseli mężczyzna został zatrzymany przez policję. Po jego schwytaniu doszło do strzelaniny, za którą teraz Abdeslam jest sądzony.

- Nie chcę odpowiadać na pytania - oznajmił oskarżony gdy sędzia poprosiła go o potwierdzenie tożsamości. Już wcześniej 28-latek nie chciał nic zdradzać śledczym. Za pośrednictwem adwokata przekazał również, że nie życzy sobie, by go fotografowano.