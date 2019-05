Bydgoszcz. Pobił w tramwaju staruszka, usłyszał prokuratorskie zarzuty

45-letni sprawca, który pobił w bydgoskim tramwaju 72-latka, usłyszał zarzut chuligańskiego naruszenia nietykalności cielesnej. Mężczyzna nie przekonał śledczych tłumaczeniem, że starszy pan zdenerwował go swoim zachowaniem.

W poniedziałek w internecie pojawiło się nagranie z bydgoskiego tramwaju, na którym widać, jak młodszy mężczyzna bije staruszka po głowie i twarzy. Mężczyzna strącił z głowy czapkę 72-latkowi i zażądał, by ten mu nie ubliżał. Następnie wielokrotnie uderzył go z otwartej dłoni w twarz i po głowie.

Agresję mężczyzny próbowali okiełznać inni pasażerowie tramwaju, jednak 45-latek nie reagował na ich prośby. Gdy starszy mężczyzna stanął przy drzwiach, by wysiąść, mężczyzna znów do niego podszedł i strącił mu czapkę. Został wtedy przez 72-latka kopnięty. Wówczas odwrócił się i wielokrotnie uderzył go w głowę pięściami.