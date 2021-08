Burzliwe pożegnanie z upałem. Zdążymy za nim zatęsknić

Pogoda. Upały odeszły. Nadciąga ochłodzenie

W lipcu mieliśmy do czynienia z anomaliami temperatury. Jaki będzie sierpień? Okazuje się, że pierwsze dwa tygodnie również będą się różnić od tego, co serwowała nam pogoda w ostatnich latach. Może być chłodniej o nawet 2-4 st. C niż w latach 1991-2020.