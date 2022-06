Burze z gradem. IMGW ostrzega. Groźna pogoda w weekend

W niedzielę poprawa pogody

W niedzielę czeka nas bardzo dużo słońca przy zachmurzeniu co najwyżej umiarkowanym. Na ogół nie będzie padać, jedynie na samych krańcach wschodnich, gdzieniegdzie może słabo pokropić. Temperatura będzie całkiem przyjemna. Na znacznym obszarze sięgnie ok. 22-23 st. C., a na ziemi lubuskiej możliwe jest 24-25 st. C. Najchłodniej będzie u podnóża gór, oraz na Wybrzeżu i krańcach wschodnich, gdzie odnotujemy ok. 18-20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.