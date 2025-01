Burze śnieżne, a następnie dwucyfrowy mróz. Do Polski wkracza zima

W piątek na południowym wschodzie przybędzie 5-8 cm śniegu. Sypać będzie jednak w całej Polsce. Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. do -1 st. Celsjusza. Najcieplej będzie nad Bałtykiem - około 1 st. na plusie, a najchłodniej w Karpatach - ok. -6 st. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami do 60 km/h na południowym wschodzie i 65 km/h nad morzem. W górach wiatr może osiągać prędkość do 110 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Miejscami na północy i południu kraju drogi będą śliskie.