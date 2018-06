Burze nad Wielkopolską. Podtopione ulice i interwencje straży pożarnej

Burzowy front przechodzi przez Wielkopolskę. Interweniuje straż pożarna, najgorzej sytuacja wygląda we Wronkach, w gminie Ostroróg oraz miejscowości Kórnik.

IMGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw. Wśród nich jest alert dla dla województwa wielkopolskiego, gdzie zapowiadano intensywne opady deszczy, gradu oraz burze. "Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h" - czytamy w specjalnym komunikacie.