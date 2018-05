Burze nad Polską. Zagrzmi w górach i nad morzem

Polacy rozpoczęli kolejny majowy długi weekend. Korzystają z upalnej pogody, jednak mieszkańcy północnej i południowej części kraju będą musieli uważać na lokalne burze. Pierwsze błyskawice pojawiły się w Sieradzu, Łasku oraz Sulejowie.

Do Polski z południa napływają upalne masy powietrza zwrotnikowego. Jest pogodnie, dość słonecznie i bez opadów, jednak w niektórych częściach kraju może to się zmienić.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od (+28) do (+31) st. C. Chłodniej do (+25) – (+27) st. C będzie w północno – wschodniej Polsce.