Burze nad Polską. Leśnicy uratowali bociana

Bohaterska akcja pracowników z Nadleśnictwa Oleszyce (Podkarpackie). Dzięki sprawnym działaniom uratowali młodego bociana, który ucierpiał w wyniku niedzielnego gradobicia. - To nasza praca. Robimy to z potrzeby serca - podkreśla w rozmowie z WP Stanisław Zagrobelny, nadleśniczy z Oleszyc.

Cudem uratowany

Jak przekazał nam pracownik Nadleśnictwa Oleszyce, do zdarzenia doszło w poniedziałek 17 czerwca. - To jest gniazdo położone przy drodze wojewódzkiej, na specjalnym podwyższeniu zamontowanym na słupie energetycznym. Jedna z naszych koleżanek jechałą rano do pracy po tych niedzielnych burzach i wtedy zauważyła boćka - mówił Stanisław Zagrobelny, nadleśniczy z Oleszyc.