Burze, a potem piekło upałów. Pogoda da nam w kość

W czwartek na południowym zachodzie miejscami wystąpią opady deszczu, a na południu burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C na północy, przez około 27 st. C w centrum, do 30 st. C miejscami na południu. Chłodniej za to będzie nad morzem, gdzie na termometrach zobaczymy od 18 do 20 st. C.