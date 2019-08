Burza – wtorek, 6 sierpnia 2019. Burze z piorunami całej Polsce. Zapoznaj się z prognozą pogody i sprawdź, gdzie można spodziewać się wyładowań

Burza – wtorek, 6 sierpnia 2019. Burze z piorunami wystąpią w całym kraju. Sprawdź, jaka jest prognoza pogody na dziś i upewnij się gdzie i o której godzinie mogą wystąpić wyładowania. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków i inne miasta.



Gdzie jest Burza? Prognoza pogody – Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą oczekiwać ciepłego, słonecznego dnia. Temperatura w ciągu dnia będzie oscylowała w granicach 25 – 27 st. C, a wiatr powieje z prędkością około 6 km/h. Umiarkowane zachmurzenie wystąpi jednak wieczorem. Od godziny 20 można spodziewać się burz z piorunami, które potrwają do nocy.

Gdzie jest Burza? Prognoza pogody – Gdańsk

Ranek w Gdańsku będzie pochmurny, a burze wystąpią już koło godziny 11. Będzie grzmiało aż do godziny 16, kiedy niebo się rozpogodzi. Temperatura w ciągu dnia będzie stałą i wyniesie około 22 stopni C. Wiatr będzie słaby i powieje z prędkością około 6 km/h.

Gdzie jest Burza? Prognoza pogody – Kraków

W przeciwieństwie mieszkańców Gdańska, osoby przebywające w Krakowie od rana będą mogły się cieszyć piękną, słoneczną pogodą. Termometry pokażą temperaturę wysokości około 16 stopni. Niestety, w Krakowie w również dojdzie do wyładowań. Burz można oczekiwać od godzin 14 i zagrzmi aż do 19. Prędkość wiatru będzie słaba i wyniesie około 2 km/h.

Gdzie jest Burza? Prognoza pogody – Wrocław

We Wrocławiu aż do wieczora będzie można korzystać z pięknej pogody. Będzie słonecznie i bardzo ciepło, temperaturę wyniesie około 26-28 stopni C. Lekkie zachmurzenie wystąpi dopiero koło godziny 17, ale koło godziny 20 wystąpią burze z piorunami, które potrwają aż do nocy. Wiatr powieje z prędkością około 4 km/km.