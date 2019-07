Burza wokół Rosji. Jest oświadczenie MSZ

Nie ustaje zamieszanie wokół stanowiska Polski w sprawie członkostwa Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w tej sprawie oświadczenie.

"Jednakże od 3 lat delegacja rosyjska do Zgromadzenia Parlamentarnego RE nie brała udziału w posiedzeniach w odpowiedzi na odebranie jej przez Zgromadzenie Parlamentarne RE prawa głosowania na tym forum. Rosja przestała płacić swoją składkę do budżetu RE 2 lata temu" - przypomina resort.

O co chodzi?

Sprawę komentował w czwartek w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Muller. - To nieprawda, Rosja nie miała nigdy zawieszonego członkostwa w RE, tylko prawo do głosowania w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE. Polska była przeciwko odwieszeniu tego prawa. Nie rozumiem skąd jeden z portali wykreował taką informację, to powielanie nieprawdziwych tez. Polska nie głosowała w żaden sposób za przywróceniem Rosji do RE, głosowaliśmy za zachowaniem zawieszenia głosowania - tłumaczył.