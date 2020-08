Burza wokół mostu w Pilchowicach. Zaskakujące oświadczenie reżysera "Mission: Impossible"

Głośno o moście w Pilchowicach zrobiło się po tym, jak pojawiła się informacja, że ma być on wykorzystany w jednej ze scen filmu " Mission Impossible ". Most miałby zostać wysadzony, a w główną rolę w amerykańskiej produkcji miałby zagrać sam Tom Cruise . Pojawiły się jednak kontrowersje i protesty . Głos w tej sprawie zabrał reżyser superprodukcji.

"W zeszłym tygodniu w prasie pojawiła się wiadomość, że producenci filmu "Mission Impossible" poprosili o pozwolenie na zburzenie 111-letniego mostu w Polsce i że robiąc to, niszczylibyśmy część dziedzictwa tego wspaniałego kraju dla rozrywki" - napisał reżyser superprodukcji Christopher McQuarrie w wyjaśnieniu opublikowanym na łamach magazynu "Empire".

W oświadczeniu podkreślał, że produkcja znana jest z tego, że jej części powstają przy możliwie jak najmniejszym użyciu efektów specjalnych, co pozwala tworzyć momenty w taki sposób, jakiego widzowie nigdy wcześniej nie widzieli. Przyznał, że zrodził się wśród ekipy "pomysł na sekwencję ujęć mostu nad wodą, najlepiej taki, który mógłby zostać (uwaga spoiler) częściowo zniszczony". Wyjaśnia, że ekipa wątpiła, że znajdzie się w jakimś kraju most, którego trzeba by się pozbyć.