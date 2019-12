Burza po słowach arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Radosław Fogiel reaguje

"Idź do diabła" - napisał Paweł Rabiej, odnosząc się do słów abp. Marka Jędraszewskiego. Hierarcha skrytykował ekologizm. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel wypowiedź polityka nazwał "niestosownością".

