Burmistrz Czempinia apeluje do rodziców. "Zostawcie dzieci w domach"

Burmistrz Czempinia w Wielkopolsce apeluje do rodziców. "Zostawcie dzieci w domach"

Dodał także, że to utwierdza go w przekonaniu, że powrót wszystkich dzieci do nauki stacjonarnej na jeden tylko tydzień przed feriami nie ma racjonalnego uzasadnienia, a może tylko przyczynić się do zwiększenia liczby zakażeń i utrudnienia dzieciom miłego spędzenia zimowych wakacji.