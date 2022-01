Mówiła, że tylko idioci się szczepią. Zmarła na COVID-19

Po śmierci Weldon antyszczepionkowy zaczęli grozić szpitalowi w Camarillo. Zapowiadają brutalne akcje. Scott McKay, znany w środowisku jako "Patriot Streetfighter", zapowiedział, że upubliczni nazwiska lekarzy i pielęgniarek z tej placówki. Pisał, że powinni być skazani na śmierć lub zamordowani. "Jeśli nie zostanie to zrobione w sądzie wojskowym, to w końcu zostanie to zrobione na ulicy i to nie zgodnie z moimi oczekiwaniami" - zapowiadał.