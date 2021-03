Burkina Faso. Karetka pogotowia eksplodowała, są zabici

Do tragedii doszło w regionie Sahelu pomiędzy miejscowościami Gaskinde a Namissiguia. Lokalne władze poinformowały, że karetka pogotowia ratunkowego najechała na minę. Na pokładzie - oprócz kierowcy pojazdu - znajdowała się ciężarna kobieta. W skutek eksplozji zginęli także: mąż ciężarnej, dwie kobiety oraz mała dziewczynka.

AFP w relacji z Burkina Faso zwraca uwagę, że od trzech lat wzrasta liczba ataków przy użyciu domowej roboty środków wybuchowych - pochłonęły one życie prawie 200 osób, zarówno cywili, jak i żołnierzy. Póki co żadna z grup terrorystycznych operujących na terytorium tego afrykańskiego kraju nie przyznaje się do winy.