Bunt w PiS przeciwko Barbarze Nowak. Chcą powołać "bezpartyjny" komitet do Senatu

Kandydatką w wyborach uzupełniających do Senatu - jak informował krakowski oddział "Gazety Wyborczej" - miała być była kuratorka małopolskiej oświaty Barbara Nowak. Jej kandydaturę forsował poseł PiS Ryszard Terlecki. Ale - jak dowiaduje się WP - z uwagi na sprzeciw lokalnych polityków PiS, Nowak prawdopodobnie nie będzie kandydować .

Barbara Nowak to przyjaciółka Ryszarda Terleckiego

Przypomnijmy - wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 33 obejmującym część Krakowa mają odbyć się 16 marca . Są konsekwencją zwolnienia miejsca w Senacie przez Bogdana Klicha, który został powołany na chargé d’affaires Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych.

Jak pisaliśmy w WP, podział w krakowskim PiS może mieć znaczący wpływ na wynik wyborów uzupełniających do Senatu . Kandydatura Nowak, jak mówili nam w PiS, mogła zniechęcić dotychczasowych zwolenników. Była kuratorka znana jest bowiem przede wszystkim z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi i podejścia do polityki, które nie wszystkim w partii się podoba.

Ryszarda Terleckiego to nie zniechęcało. - W środowiskach lewicowych i radykalnie wrogich PiS-owi zawsze będzie krzyk, że to osoba, która zasłużyła się dla nich niekorzystnie, zwalczając lewicowe wariactwa. Po naszej stronie to jednak kandydatura, która zyska poparcie. Nasz elektorat z pewnością będzie na nią głosował. Frekwencja będzie niewielka, te wybory rozstrzygną twarde elektoraty - mówił mówił polityk PiS na antenie Radia Kraków.