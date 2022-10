Bulwersujące słowa rosyjskiego dziennikarza. Mówił o ukraińskich dzieciach

"Rozsyłajcie to do przyjaciół w Polsce"

To kolejny przykład działań proputinowskich mediów. Margarita Simonjan, naczelna propagandystka Kremla, a formalnie szefowa Russia Today, już w kwietniu zachęcała do rozsyłania filmików z "prawdą" o "operacji specjalnej" wojsk rosyjskich w Ukrainie. Była to zorganizowana akcja z materiałami tłumaczonymi na 15 języków.