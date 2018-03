"Bulwersujące" praktyki w ministerstwach. Kukiz mówi: dość

Kukiz'15 składa projekt ustawy zakładający likwidację gabinetów politycznych w ministerstwach. Ugrupowanie liczy na poparcie zarówno PiS, jak i partii opozycyjnych.

Inicjatywa Kukiz'15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałków Wolności". Polega ona cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację

- Musimy dążyć do redukowania niepotrzebnych stanowisk w administracji. To są stanowiska najbardziej bulwersujące, dlatego, że ludzie tam zatrudniani często nie mają żadnych kompetencji, często są zatrudniani z klucza partyjnego i wychowywani w tym duchu partiokracji, co nie służy obywatelom - argumentował poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka na konferencji prasowej w Sejmie.