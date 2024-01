Bulwersująca historia. Ochroniarz Biedronki zamknął staruszkę w wiacie

Do niewyobrażalnej sytuacji doszło na gdańskiej Morenie. Starsza kobieta kupiła w Biedronce dwie bułki, potem weszła do wiaty na odpadki, by poszukać jedzenia. Widząc to, ochroniarz uwięził 79-latkę. Biedronka wydała oświadczenie w tej sprawie.