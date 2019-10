Budzisko. 10 Wietnamczyków w ciężarówce ze sklejką. To kolejny taki przypadek

Budzisko. Dziesięcioro obywateli Wietnamu próbowało nielegalnie wjechać do Polski w ciężarówce przewożącej ładunek sklejki. Kierowca samochodu został zatrzymany. Za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi mu do 8 lat więzienia.



Sprawą zajęła się Straż Graniczna. Okazało się, że imigranci to obywatele Wietnamu, kobieta i dziewięciu mężczyzn w wieku 21-41 lat. Nikt z nich nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce - podaje PAP. Wszyscy zostali przekazani stronie litewskiej.

To nie pierwszy taki incydent

Do podobnej sytuacji doszło dwa miesiące temu w Ogrodnikach, również w pobliżu granicy z Litwą. W samochodzie osobowym wwieziono do Polski ośmioro Wietnamczyków, z czego dwie osoby w bagażniku. Litewski kierowca nie chciał się zatrzymać do kontroli, próbował uciekać. Po kilku kilometrach porzucił samochód, ale szybko został ujęty. Nielegalni imigranci również zostali przekazani Litwinom.