Budzi się najgroźniejszy superwulkan Europy? "Ludzie ze strachu wyszli na ulice"

Grozi nam "wulkaniczna zima"?

- Nie twierdzimy, że nastąpi erupcja, ale że warunki stały się bardziej sprzyjające do erupcji - mówił jeden z autorów, Christopher Kilburn z University College w Londynie. Według części naukowców, wybuch Pól Flegrejskich prawie 40 tys. lat temu mógł przyczynić się do wyginięcia neandertalczyków. Portal Space.com określił go jako "najgroźniejszy superwulkan Europy".