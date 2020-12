Budżet UE. Mateusz Morawiecki: potrzebujemy Nowego Ładu

- Po takich wielkich kryzysach potrzeba nowych programów. Tak jak po poprzednim, jeszcze przedwojennym, nazwano tamto wyjście z kryzysu Nowym Ładem, tak samo my potrzebujemy Nowego Ładu - stwierdził premier na spotkaniu z dziennikarzami, tuż po wylądowaniu w Warszawie.

- Te 770 mld zł na najbliższe 7 lat to środki na rozwój, na wyjście z kryzysu. Pieniądze, które rząd PiS wynegocjował w Brukseli, są ogromnym impulsem dla polskiej gospodarki. Będą znaczącą, ogromną pomocą w walce z sytuacją pokryzysową - przekonywał Morawiecki.

- To wysiłek nie tylko ministrów, rządu, ale tysięcy osób, które pracowały na to, szukając najlepszych rozwiązań po to, żeby te 770 mld na najbliższe 7 lat łatwo podzielić po 110 mld rocznie - mówił premier.