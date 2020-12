Budżet UE. Jarosław Gowin krytycznie o polskim wecie

Budżet UE. Gowin: od wybuchu ucierpi także Polska

Wicepremier przyznał, że po powrocie z Brukseli spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i przedstawił mu swoje stanowisko w tej sprawie. Na pytanie, czy jego argumenty trafiły do prezesa PiS odparł: "Nie jestem upoważniony, by ujawniać jego stanowisko".

Budżet UE. Gowin o politykach Solidarnej Polski: myślenie sprzeczne z polskim interesem gospodarczym

- 100 mld zł z Funduszu Odbudowy to środki bezzwrotne. Teoretycznie pożyczenie tych samych pieniędzy na rynkach finansowych jest możliwe. Oznaczałoby jednak zadłużanie nie tylko obecnego, ale i kolejnych pokoleń Polaków. Naszych dzieci i wnuków. Po drugie: oczywiście możemy uruchomić coś w rodzaju polskiego funduszu odbudowy - jestem tego zwolennikiem! Ale dlaczego mielibyśmy jednocześnie rezygnować ze środków unijnych? To, co proponują niektórzy młodzi koledzy z Solidarnej Polski, wynika z niezrozumienia podstawowych mechanizmów gospodarczych. Powiem wprost: to myślenie sprzeczne z polskim interesem gospodarczym i sprzeczne z interesami milionów polskich rodzin zatroskanych o swoją sytuację materialną w czasach pandemii - ocenił wicepremier Jarosław Gowin.