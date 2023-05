- Nie mam wątpliwości co do tego, że Putin korzysta z sobowtóra. Jestem przekonany, że to nie on sam pojawił się w Mariupolu czy na paradzie w Moskwie. Obserwując go przez lata, zauważyłem pewne nieprawidłowości, które wskazują na obecność sobowtóra - powiedział znany polityk i publicysta, John Smith, który od lat śledzi działania Władimira Putina i ma na swoim koncie liczne analizy polityczne.