Brytyjskie dzienniki z jednym zdjęciem na okładkach. Autorem ukraiński fotoreporter

Autorem zdjęcia jest Jewhen Małoletka, ukraiński fotoreporter z Kijowa. Zdjęcie pojawiło się na okładkach wielu brytyjskich gazet - zarówno tabloidów, jak i tytułów bardziej prestiżowych. Jest na jedynkach zarówno "The Guardian", "Financial Times" i "The Times" jak i w "Daily Mirror" i "Daily Mail".