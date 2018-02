Brytyjski rząd ustalił stanowisko ws. brexitu. Rozmowy trwały 8 godzin

Na razie ustalono ogólne porozumienie ws. pożądanego wyniku negocjacji na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejką. Premier Theresa May ma podać szczegóły w przyszłym tygodniu.

Według brytyjskich mediów premier Theresa May przekonała zwolenników twardego brexitu do złagodzenia swojego stanowiska. Prawdopodobnie Wielka Brytania będzie chciała pozostawić w niektórych sektorach unijne przepisy. Jednak w innych regulacje nie zostaną zachowane.

Koncepcja zakłada, że różne sektory brytyjskiej gospodarki zostaną podzielone na trzy kategorie, od pełnego stosowania regulacji UE do całkowitego odrzucenia unijnych przepisów

Wypracowane stanowisko ma oznaczać, że zwolennicy twardego brexitu przekonali do swoich racji. Ale według "The Telegraph", plan rządu Theresy May na relacje po brexicie może spotkać się ze sprzeciwem UE.