Brytyjski rząd: COVID-19 wydostał się z chińskiego laboratorium

Zdaniem brytyjskiego rządu, wyciek z laboratorium w Wuhan w Chinach jest obecnie uważany za najbardziej prawopodobne źródło pandemii Covid – informuje portal The Telegraph. W związku z powyższym premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, podjął decyzję o wzmocnieniu zabezpieczeń w rodzimych laboratoriach, by nie dopuścić do podobnych wycieków. Jak poinformował: "Brytyjska strategia bezpieczeństwa biologicznego zostanie odświeżona, aby chronić przed naturalną chorobą odzwierzęcą i wyciekami laboratoryjnymi".