Brytyjski premier zaskoczył. Niezapowiedziana wizyta w Kijowie

Do ukraińskiej stolicy dotarła w piątek także Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem. Podczas wizyty szefowa Komisji Europejskiej wręczyła Zełenskiemu dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. - Ukraina należy do Europy; tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej. Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - powiedziała von der Leyen.