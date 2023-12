Brytyjski milioner przegrał z sąsiadami. Sędzia nie miał litości dla bogacza

Sąd zobowiązał milionera do pokrycia kosztów prawnych organizacji Solance w wysokości 5 tys. funtów. Oprócz tego będzie musiał uregulować należność za własną obsługę prawną - BBC podaje, że kwota oscyluje w okolicach 80 tys. funtów. Sędzia Napier stwierdził również w swoim wyroku, że mężczyzna nie może trzymać kamer monitoringu CCTV na zewnątrz żadnego pojazdu ani na jakimkolwiek wysuwanym słupie, jak miało to miejsce do tej pory. Po rozprawie koordynator ds. rozpatrywania spraw dotyczących zachowań antyspołecznych z Solace, Di Blandford, skomentował: - Dla sąsiadów to było jak zwycięstwo Dawida nad Goliatem. Wszystko dzięki wysiłkom naszego prokuratora - powiedział.