Brytyjczycy masowo noszą piastowską koronę. Nawet o tym nie wiedzą

Marks zadbał o dobry marketing. Hasłem jego firmy było "Don't Ask the Price - it's a Penny" ("Nie pytaj o cenę - to kosztuje pensa"). Biorąc pod uwagę inflację, dziś jego produkty kosztowały w okolicach jednego funta. Można powiedzieć, że to on zapoczątkował erę popularnych w Wielkiej Brytanii "funciaków" (sklepów, w których większość produktów kosztuje funta), angielskiego odpowiednika naszych sklepów "Wszystko po 5 zł".