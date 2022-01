Brytyjczycy i darmowe testy na koronawirusa. Ktoś zwietrzył interes

Od kwietnia ubiegłego roku rząd zachęcał wszystkich dorosłych w Anglii do wykonywania testów co najmniej dwa razy w tygodniu oraz przed uczestnictwem w imprezach masowych. W przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem zalecano przeprowadzanie badań każdego dnia. Na początku tego roku sytuacja stała się na tyle trudna, że na stronie NHS znalazł się komunikat, że zapasy testów dostarczanych wcześniej do domu wyczerpały się. Apteki również masowo zgłaszały, że darmowe testy nie są dostępne. Przedstawiciele stowarzyszenia sieci niezależnych aptek przyznali, że rządowe dostawy były zbyt niskie, zdecydowanie niższe od zapotrzebowania. Minister Edukacji Nadhim Zahawi zapewnił w rozmowie ze Sky News, że wkrótce rząd będzie dostarczał 300 milionów testów miesięcznie.