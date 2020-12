Brutalny napad na staruszkę. Napastnik śledził ją od banku

Napastnik obserwował 80-latkę w czwartek w Łodzi, gdy ok. godz. 17.00 kobieta wracała z zakupów i z banku, gdzie wypłaciła emeryturę. Jak informuje portal expressilustrowany.pl, 29-letni mężczyzna szedł za kobietą do klatki. Staruszka wówczas zauważyła, że on wchodzi za nią.