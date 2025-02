Brutalne ataki w centrum stolicy. Ciął przechodniom twarze

W biały dzień, w samo południe, w centrum Dublina doszło do dramatycznych wydarzeń . Uzbrojony mężczyzna biegał po ulicach dzielnicy Stoneybatter, atakując przypadkowych przechodniów. Nożem ciął ludzi po twarzach.

Trzy osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu . Policja szybko zareagowała i zatrzymała napastnika.

Napastnik najprawdopodobniej pochodzi z Ameryki Południowej. Ma około 30 lat. Służby wykluczyły, by był to atak terrorystyczny. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla społeczeństwa .

Ofiary nożownika to mężczyźni w wieku od 25 do 45 lat. Rany dwóch z nich określa się jako poważne, ale nie zagrażają one życiu, trzecia osoba doznała mniej poważnego urazu.