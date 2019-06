Bruksela. Polscy deputowani walczą o unijne stanowiska

Radosław Sikorski ma szansę zostać szefem delegacji PE ds. kontaktów z USA. Z kolei Elżbieta Rafalska ma szansę szefowaniu europarlamentarnej komisji ds. zatrudnienia - wynika z ustaleń RMF FM. Platforma Obywatelska ma stawiać na walkę o stanowiska we własnej frakcji.

Według najnowszych ustaleń brukselskiej korespondentki RMF FM, zarówno Platforma Obywatelska jak i Polskie Stronnictwo Ludowe, są bez szans na przewodniczenie jakiejkolwiek unijnej komisji. To zdecydowanie ułatwi walkę frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość.

- PiS mocno negocjuje, ale i tak to duży sukces, że jako mniejsza frakcja mamy którąś z tych kluczowych komisji - mówił RMF FM jeden z europosłów PiS. Jak zaznaczył deputowany, decyzje w EKR mają zapaść na początku tego tygodnia. - Dla przewodniczącego z polotem to może być najciekawsza komisja, nieprawdopodobnie nowoczesna i dynamiczna - przyznał rozmówca RMF.

Przypomnijmy: w środę EKR rekomendował prof. Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Podczas tego samego głosowania europosłowie tej frakcji (do której należy PiS) zgłosiło Karola Karskiego na kwestora PE.

Platforma stawia na własną frakcję

Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma z kolei objąć stery parlamentarnej delegacji w relacjach z USA. - To bardzo ważna delegacja w związku z napiętymi relacjami UE-USA - twierdzi rozmówca RMF FM.

Dodatkowo Platforma Obywatelska ma skupić się na walce o stanowiska wewnątrz własnej frakcji. Przypomnijmy: partia Grzegorza Schetyny należy do Europejskiej Partii Ludowej. To największa frakcja w europarlamencie w majowych wyborach 180 europosłów tego ugrupowania wywalczyło mandat. - Do tej pory prawie nie było w naszej frakcji Polaków, mimo, że jesteśmy jedna z największych delegacji - tłumaczył RMF eurodeputowany PO.