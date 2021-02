Bruksela. Nieoficjalnie: jest zgoda na nowe sankcje na Rosję. Chodzi o Nawalnego

Reuters przekazał, że zaproponowano umieszczenie na czarnej liście szefa Komitetu Śledczego Rosji, szefa Federalnej Służby Penitencjarnej, Prokuratora Generalnego i Komendanta Gwardii Rosyjskiej. Rosyjscy funkcjonariusze bezpieczeństwa mają mieć roczny zakaz wjazdu do krajów UE. Nie będą też mogli przechowywać pieniędzy w bankach w UE.

Szefowie dyplomacji państw UE spotkali się w poniedziałek w Brukseli, by dyskutować m.in. o wspólnym podejściu do działań Rosji.

Aleksiej Nawalny może tego nie przeżyć. "Sposób znęcania się będzie urozmaicony"

- Rosja znajduje się na kursie konfrontacyjnym z UE. W sprawie pana (Aleksieja) Nawalnego mamy do czynienia ze zwykłą odmową respektowania zobowiązań, łącznie z odmową brania pod uwagę decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Będziemy dyskutować z ministrami spraw zagranicznych, jak na to zareagować. Mam nadzieję, że to zrobimy w sposób zjednoczony i zdeterminowany - oświadczył w poniedziałek przed posiedzeniem Rady UE ds. zagranicznych szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.