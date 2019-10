Bruksela. Kandydat na komisarza od praworządności ujawnia plan wobec Polski

- Mechanizm praworządności będzie kluczową kwestią mojego mandatu jako komisarza. Komisja Europejska ma też zestaw środków w sprawie rządów prawa - zapowiedział podczas wysłuchania Didier Reynders. Belg jest kandydatem na unijnego ministra ds. sprawiedliwości.

Reynders w swoim oświadczeniu na początku przesłuchania zapowiedział, że będzie przywiązywał szczególną wagę do przeglądu praworządności w państwach członkowskich. Mówił, że te kraje, w których będzie zagrożenie co do przestrzegania zasad państwa prawa, będą badane w sposób pogłębiony.