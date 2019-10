Bronowice. Kościół zamiast parku? Abp. Jędraszewski prosi prezydenta Majchrowskiego o działkę

Arcybiskup Marek Jędraszewski prosi prezydenta Krakowa o działkę pod budowę kościoła w Bronowicach. Chodzi o teren po dawnym motelu Krak, gdzie mieszkańcy od lat walczą o powstanie parku.

List od abp. Marka Jędraszewskiego do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego opublikował na Facebooku miejski radny PO Andrzej Hawranek. Dokument wpłynął do magistratu na początku września.

Pismem zaskoczeni są miejscy radni. "Zastanawiające w tej sprawie jest jeszcze jedno, pismo nosi datę wpływu 3 września 2019, mamy 20 października 2019, jak do tej pory wszelkie sprzedaże, zamiany czy przekazania działek gminnych, opiniowały co najmniej dwie komisje Rady Miasta Krakowa w tym Komisja Budżetowa a następnie decyzję podejmowała Rada. Powyższe pismo mimo upływu ponad miesiąca czasu od daty wpływu do tej pory nie zostało skierowane ani do komisji ani do Rady. Dlaczego?" - pyta Hawranek.