Bronisław Wildstein wygrał proces z Kulczykami. Dostał 8 tys. zł i jeszcze narobił im wstydu

Dziennikarz Bronisław Wildstein wygrał proces sądowy i uzyskał od spadkobierców Jana Kulczyka kwotę 8 tys. zł m.in. zwrot kosztów adwokata. Twierdzi, że musiał posłużyć się komornikiem. Dodatkowo narobił wstydu rodzinie Kulczyków, publikując cięty felieton.

To finał (chociaż zanosi się jeszcze ciąg dalszy) głośnej sprawy publikowanych w TV Republika tzw. "taśm Kulczyka". W 2014 roku Wildstein (obecnie publicysta wSieci) oraz dwójka autorów ujawniła nagrania z biznesmenem i przygotowała program poświęcony prywatyzacji spółki Ciech . Jednym wątków publikacji była sprawa domniemanych nacisków, które Kulczyk miał wywierać na media, aby nie publikowały podsłuchów jego rozmów.

Nie będzie przeprosin za ujawnienie "taśm Kulczyka"

Przedstawiciele Jana Kulczyka zażądali sprostowania i przeprosin. Po śmierci miliardera proces sądowy kontynuowały jego dzieci. - Spadkobiercy żądali ode mnie setek tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz ogłoszenia pokajań w wybranych przez siebie mediach, co kosztowałoby kolejne setki tysięcy - wspomina Bronisław Wildstein. Przypomnijmy, że podobna kara spotkała wcześniej Jarosława Gowina, który pozwalał sobie publicznie wątpić w śmierć Jana Kulczyka.

Wyrok II instancji był korzystny dla dziennikarzy i przyznano im 8 tys. zł zwrotu kosztu procesu, w tym wydatków na adwokata. Jak twierdzi redaktor Wildstein, nie mógł on nakłonić drugiej strony do wpłaty należności. A że publicysta walczy słowem..., sięgnął do klawiatury komputera i napisał cięty felieton.