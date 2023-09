"Bronią polskiej racji stanu". TVP wita w polskiej telewizji

Zapytany o zmianę jeden z czołowych prezenterów TVP odpowiedział, ale chciał pozostać anonimowy. - Po pierwsze: w odróżnieniu od innych mediów TVP jest telewizją wyłącznie z polskim kapitałem. Po drugie: prezentujemy polski punkt widzenia i bronimy polskiej racji stanu. Po trzecie: warto podkreślać to, co jest polskie. Liberałowie twierdzą, że kapitał nie ma narodowości. Mylą się, bo to ma olbrzymie znaczenie - czytamy na stronach portalu.