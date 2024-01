Broń nagle wypaliła. Skandal we Włoszech

Partyjny kolega premierki, deputowany Emanuele Pozzolo poszedł na zabawę sylwestrową z naładowanym pistoletem. W niewyjaśnionych do końca okolicznościach broń wystrzeliła. Jak wynika z pierwszych ustaleń, strzał padł w momencie pokazywania pistoletu, który był przekazywany z rąk do rąk. Niegroźnie ranny został zięć policjanta z ochrony wiceministra. Mężczyzna trafił do szpitala.